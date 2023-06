Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz. Tabii bu sayı aramızdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterir. Panathinaikos'tan Dimitrious Kourbelis aramıza katılacak." dedi.

Bjelica, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Hırvat teknik adam, sahanın tamamında sorumluluk alacak oyunculara sahip olmak istediklerini belirterek, "Herkesin eşit şekilde sorumluluk üstleneceği bir takım oluşturmak istiyoruz. Marek Hamsik seviyesinde, o tecrübe ve yaşta bir oyuncu bulmak çok kolay değil. Marek kadar çalışmaya aç oyuncu bulabilmemiz çok kolay değil. Bizim görüştüğümüz çok oyuncu var. İyi oyuncuları kadroya katmaya çalışıyoruz. O yaşta, tecrübede lider bir oyuncu bulabilirsek, tabii ki aramıza katmayı isteriz." şeklinde konuştu.

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ile bu sezonun şampiyonu Galatasaray'ın bir oyuncu üzerinden bunu başarmadığını anlatan Bjelica, "En iyi takıma sahip oldukları için şampiyon oldular. Biz de en iyi takımı oluşturmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULARLA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER İLERİ BOYUTA ULAŞTI"

Bjelica, yönetim kurulu ile günün her saatinde nasıl bir takım oluşturacakları konusunda görüştüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz. Tabii bu sayı aramızdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterir. Panathinaikos'tan Dimitrious Kourbelis aramıza katılacak. Kourbelis, 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu. Bizim sistemimize uygun. Panathinaikos'ta son zamanlarda daha ofansif oynadı. Yunanistan Milli Takımı'nda da savunma pozisyonunda görev yaptı. Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler ileri boyuta ulaştı. 30 Haziran'da yapacağımız idmanda 5-6 oyuncu muhtemelen bizimle olacak."

Hemen hemen her pozisyonda oyuncu arayışları bulunduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, "Belki bek pozisyonunda çok arayışımız var. Orada genç oyuncularımızdan Eren (Elmalı), Arif (Boşluk)g ibi isimler var. Kalecilerimiz de gayet iyi. Uğurcan'ın (Çakır) belki çok büyük teklif gelip ayrılması durumuna göre değerlendirebiliriz. Genel olarak takımımızı en güçlü ekiplerden biri haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"YAZILAN BAZI İSİMLERİN TRANSFERİ İMKANSIZ"

Bjelica, transferde (Mislav) Orsic ve (Bruno) Petkovic gibi oyuncularla ilgili söylemlere ilişkin, "Geldiğim ilk günden itibaren '25 Hırvat oyuncu geliyor' diye görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkansız. Birçok isim yazılıyor. Zagreb'de bu oyuncularla beraber çalıştık. Hırvatistan Milli Takımı'nda oynuyorlar. En son üçüncülükte pay sahibi olmuş oyuncular. Orsic, üçüncülük maçında oynadı, gol attı. Petkoviç de öyle... Görüşmelerimiz sürdürülüyor ama yazılan bazı isimlerin transferi imkansız. Bu oyuncuları transfer edebilmek çok kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlk geldiğinde mental olarak yıkıma uğramış bir takım olduğuna dikkati çeken Hırvat çalıştırıcı, "Sivasspor maçı öncesi ilk antrenmanda hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Yeni kurallar getirmek zorundayız. Hoşuma gitmeyen şeylerden sonra oyuncularla konuşarak, kurallarımızı aktararak iyi seviyeye ulaştığımızı söyleyebilirim. Takım koşmaya, mücadele etmeye istekli vaziyette. 14-15 tane kazanmak için çalışmaya hazır oyuncumuz olduğunu söyleyebiliriz. İyi ve kötü dönemlerimiz olacaktır ama geneline bakıldığında iyiye giden bir takım var. Son 3 haftaya bakıldığı zaman bu ivmenin üzerine çıkarak büyük başarılar kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"ALTYAPI ÇALIŞMALARINI ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Başka takımlarda görev yapan kiralık oyuncuları takip ettiklerini aktaran Bjelica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramıza katılanlar olacak. (Kiralık oyunculardan) 2-3 tanesi bizimle beraber olacak. Kampta kendilerini gösterme fırsatı vermek istiyoruz. Yine 19 yaş altı takımından 4-5 oyuncu bizimle olacak. Hem onlara fırsat hem de altyapının bir kaynak olduğunun mesajını vermek istiyoruz. Altyapı çalışmalarını ödüllendirmek istiyoruz. Oyuncuların gelişimi gün gün takip edilmeli. Trabzonspor'a fayda sağlayacak oyuncular mutlaka olacaktır. Trabzonspor mücadele etmek, en tepeye oynamak, kupalar kazanmak zorunda. Altyapı da bunun için kaynak olacak. Barselona altyapısının bazen oyuncu çıkaramadığını görüyoruz. Uzun süreçli bir konu. Genç oyuncuları zaman zaman oynatıp şans verdik. Arif ve Taha bizimle beraber oynadılar."

Bjelica, Başakşehir maçında 5 genç oyuncunun kadroda olacağını aktararak, "Onları da görebilmek istiyoruz. Genç oyuncuyu hazır olduğunda değerlendirebilmek önemli. Bu oyuncuları doğru zamanda oynatıp, faydalı şekilde kullanmalıyız." dedi.

Umut Bozok ve Trezeguet'nin kendi döneminde performanslarını yükseltmesini değerlendiren Hırvat çalıştırıcı, "Onların kalmalarını umuyorum. Teklif gelirse tabii ki ona göre gelişmeler olabilir. Kendileriyle özel görüşme yapmadık. Onlara güven verdik, arkalarında olduk. Onlar da takımlarına hizmet vermeye çalıştılar. Umut sezon boyunca çok oynama fırsatı bulamamıştı. Her antrenör değişimi, futbolcu tarafından oynama fırsatı olarak görebilir. Hep pozitif olan bir oyuncu. Trezeguet sakatlıklarla sorun yaşasa da her maçta golü arayan, topu isteyen, asist katkısı yapan bir oyuncu. Her antrenörün istediği oyunculardan biri." diye konuştu.

Bjelica, gelecek sezon daha yarışmacı bir ligin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu sene gibi olmayacak. Avrupa arenasında olmayacağız. Avrupa'da olmak, 10 ekstra maç anlamına geliyor. Üç günde bir maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Biz de Avrupa'da olmayacağımız, lig ve kupada olacağımız için daha fazla çalışarak geçireceğiz. İstanbul takımlarıyla o mücadeleyi en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. Antrenör olarak en iyisini isteyen biri oldum. Kulübün hedefi en yukarıda olabilmek. Bizim en büyük hedef bu oldu." şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar ligi finalinde Inter mi kazanacak Manchester City mi? Hangi takımı çalıştırmak isterdiniz?" şeklindeki bir soruya da Hırvat teknik adam, "Çalıştırmak istediğim takım Trabzonspor. City'nin kazanacağını düşünüyorum. Guardiola'nın başarıları düşünüldüğünde, böyle kupayı hak ediyor diye düşünüyorum." yanıtını verdi.