Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi ile futbolcu kadrolarına her zamankinden daha fazla güvendiklerini söyledi. Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün son haftalarda aldığı olumsuz sonuçları değerlendirdi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan teknik direktör Abdullah Avcı'ya tam destek!
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Trabzonspor, yeni sezona hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de istediği gibi başlayamadı. Bordo mavili ekip son olarak Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolculara ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu. İşte o sözler...
Son zamanlarda aldıkları saha sonuçların camia üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Bu hepimizi çok üzüyor ancak sporun ve futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Sporun içinde yarışmak, kazanmak, kazanmaya çalışmak ve bazen kaybetmek de var. Son zamanlarda aldığımız saha sonuçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın futbolun doğası gereği puan ya da maç kaybettiğiniz zaman değil mücadeleyi bıraktığınız zaman her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele etmek de Trabzonspor'un yapısının bir gereğidir. Ne zaman ki mücadele etmeyi bırakırız işte o zaman her şeyimizi kaybederiz."
Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularına yönetim olarak güvendiklerini belirterek, "Onlar bugüne kadar hep zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele ettiler ve son iki yılda 3 kupa kazanarak bunu da gerçekleştirdiler. Bu performanslarını devam ettireceklerine dair en küçük bir endişemiz söz konusu dahi değildir." dedi.