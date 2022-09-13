Son zamanlarda aldıkları saha sonuçların camia üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin farkında olduklarını ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu hepimizi çok üzüyor ancak sporun ve futbolun doğasında olan durumları yaşıyoruz. Sporun içinde yarışmak, kazanmak, kazanmaya çalışmak ve bazen kaybetmek de var. Son zamanlarda aldığımız saha sonuçları farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın futbolun doğası gereği puan ya da maç kaybettiğiniz zaman değil mücadeleyi bıraktığınız zaman her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Zor olanı değil imkansızı başarmak için mücadele etmek de Trabzonspor'un yapısının bir gereğidir. Ne zaman ki mücadele etmeyi bırakırız işte o zaman her şeyimizi kaybederiz."