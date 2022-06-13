Trabzonspor'da sol bek transferi için girişimler sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek seferi! Listede 4 yıldız var
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan bordo mavili ekip, sol bek mevkisine yoğunlaştı. Fırtına'nın transfer için listesinde ise 4 yıldızın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Menajerlerin her gün yeni bir isim önerdiği Fırtına'nın gündeminde 4 isim öne çıkmış durumda: Eren Elmalı, Alioski, Barisic ve Jens Larsen...
Bu dört oyuncu da Abdullah Avcı'dan onay almış durumda.