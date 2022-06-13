TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek seferi! Listede 4 yıldız var

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan bordo mavili ekip, sol bek mevkisine yoğunlaştı. Fırtına'nın transfer için listesinde ise 4 yıldızın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 06:40