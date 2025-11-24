TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!
Galatasaray'da, 3-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, o isimle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı. Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Genç futbolcu, etkisiz görüntüsü ile taraftarların tepkisini çekti. Takvim'de yer alan habere göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un, 22 yaşındaki futbolcunun performansını beğenmediği ve takımdan göndermek istediği öğrenildi.
Cimbom, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Genç sağ kanadın, ocak ayında ya kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan gönderilmesi planlanıyor.