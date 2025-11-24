Galatasaray'da, 3-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, o isimle yolların ayrılmasını istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı. Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu.