Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte Nijeryalı yıldızın son durumu
Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynadığı Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili flaş yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak USG maçında forma giymesi beklenmeyen golcü futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde saha olup olamayacağı merak konusu olmuştu. İşte yıldız futbolcunun son durumu... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.11.2025 - 15:46