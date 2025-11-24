Haberler Fenerbahçe Haberleri Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte Nijeryalı yıldızın son durumu

Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? İşte Nijeryalı yıldızın son durumu Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynadığı Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili flaş yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak USG maçında forma giymesi beklenmeyen golcü futbolcunun, Fenerbahçe derbisinde saha olup olamayacağı merak konusu olmuştu. İşte yıldız futbolcunun son durumu... (GS spor haberi) Fenerbahçe Haberleri





Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Salı günü sahasında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.