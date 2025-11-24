CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Öğretmenler Günü jesti! Beşiktaş'tan Öğretmenler Günü jesti! 15:12
Fenerbahçe, Ferencvaros hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Ferencvaros hazırlıklarına başladı 14:54
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! 14:52
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi başladı! 14:23
Abraham'a nasıl katlanıyorlar! Abraham'a nasıl katlanıyorlar! 13:50
G.Saray evinde Union Saint-Gilloise'yi ağırlıyor! G.Saray evinde Union Saint-Gilloise'yi ağırlıyor! 13:10
Daha Eski
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:56
Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! 11:37
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi 11:15
"Mantık işi değil" "Mantık işi değil" 10:50
Ahmet Çakar: Rizespor'un golleri... Ahmet Çakar: Rizespor'un golleri... 09:56
Başakşehir-Trabzonspor maçı bilgileri! Başakşehir-Trabzonspor maçı bilgileri! 09:35
G.Saray flaş Osimhen gelişmesi!
Fenerbahçe, Ferencvaros hazırlıklarına başladı
Uzak Şehir son bölüm 39. Bölüm izle
Sayısal Loto 24 Kasım sonuçları açıklandı!