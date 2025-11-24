Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi!

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe ile oynanacak maçlar öncesi kadro oluşturmakta zorlanıyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda takımın jokeri Barış Alper Yılmaz'ın, Fenerbahçe mücadelesinde sürpriz bir bölgede görev yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, bir hafta içerisinde birbirinden kritik 2 sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, önce salı günü Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Sonrasında ise 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkılacak.
Fanatik'te yer alan habere göre, Cimbom'da sakatlıklar ise can sıkmaya devam ediyor.
Son olarak gelen haberlere göre Singo'nun durumu belli oldu. Fildişili futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. 24 yaşındaki oyuncunun, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da Mario Lemina için de adeta seferberlik ilan edildi. Gabonlu oyuncunun hem Devler Ligi hem de derbide oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bu arada bir sevindirici haber de Yunus Akgün'den geldi. 1 aydan fazla sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun, Fenerbahçe karşısında sahada olabilmek için müthiş bir özveri gösterdiği belirtildi.
DERBİDE SAĞ BEK BARIŞ ALPER
Cimbom'da merak edilen konulardan bir tanesi ise sağ bek bölgesiydi. Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nde bu pozisyonda Roland Sallai'nin oynaması bekleniyor. Macar futbolcunun cezalı olacağı Fenerbahçe derbisinde ise Barış Alper Yılmaz'ın sağ beke geçmesi bekleniyor.