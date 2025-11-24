Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sürprizi! Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe ile oynanacak maçlar öncesi kadro oluşturmakta zorlanıyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda takımın jokeri Barış Alper Yılmaz'ın, Fenerbahçe mücadelesinde sürpriz bir bölgede görev yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





Galatasaray, bir hafta içerisinde birbirinden kritik 2 sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, önce salı günü Saint-Gilloise ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Sonrasında ise 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkılacak.

Fanatik'te yer alan habere göre, Cimbom'da sakatlıklar ise can sıkmaya devam ediyor.