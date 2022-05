BELKİ BİR GÜN BU SEVİNCİ BEN DE YAŞARIM

Son düdük çaldığında ve şampiyon olduğunuz ilan edildiği anda neler hissettiniz?

Sadece şampiyonlukla sınırlı olan yükün omuzlarımızdan kalktığını ve (gülerek) yeni sorumlulukların omuza yüklendiğini hissettim. Şampiyon olabilirsiniz ama sürdürülebilir olmayınca bu sadece o an yaşadığınız mutlulukla sınırlı kalır. Ben hâlâ belki bir gün bu şampiyonluğun sevincini yaşayacağım ama o gün ne zaman bilmiyorum. Ama o çok ağır bir yüktü. Trabzonspor tarihinde ilk defa bir yönetime bu kadar uzun süre tahammül ettiler. O da bizim omuzlarımızdaki yükün ağırlığını her geçen gün artırdı. O an bunun gerçekleşmiş olmasının verdiği bir duygusal boşalma yaşadım. Ama iş devam ediyor.