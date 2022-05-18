BANA 'CİMRİ' DİYORLAR OLMAYAN PARAYI NASIL HARCAYAYIM

Abdullah Avcı tarafından verilen transfer listesini görünce ne hissettiniz? Çünkü önemli isimler vardı? Tasarrufa önem veren bir başkan olarak biliniyorsunuz.

Şimdi şöyle söyleyeyim; hani siz o kelimeyi kullanmadınız ama ben söyleyeyim. Yani beni çok cimri, para harcamak istemeyen biri olarak biliyorlar. Ama içeride olmayan paranın neyini harcayacaksınız ki? Yani elinizde 100 lira paranız varsa veya 100 lirayı karşılayabileceğiniz bir şey varsa ve önünüzde 200-300 liralık bir transfer listesi gelirse bu tamamen gerçekçilikten uzak olur.