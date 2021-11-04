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TRABZONSPOR HABERLERİ: Anthony Nwakaeme Avrupa'nın en iyileri listesine girdi!

Nwakaeme Avrupa’nın en iyileri arasına girdi!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Trabzonspor’un Nijeryalı yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Avrupa’nın en iyi dribbling yapan (4.18) futbolcuları listesine girdi. Her 100 dakikada 4.18 başarılı dribblinge imza atan 32 yaşındaki sol kanat, 66.7 başarı yüzdesi tutturdu. Sahada minimum 15.5 saniye top süren Nwakaeme, ligin en iyi 4. ismi olmayı başardı. Avrupa'da da yer alan futbolcular arasında 16.oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında 4 maçlık suskunluğunu bozup Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Anthony Nwakaeme, Avrupa'nın en iyi dribbling yapan futbolcuları arasında yer aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), hazırladığı listeye 4 Büyükler'den girebilen tek isim Nijeryalı futbolcu oldu.

Her 100 dakikada 4.18 başarılı dribblinge imza atan 32 yaşındaki sol kanat, 66.7 başarı yüzdesi tutturdu. Sahada minimum 15.5 saniye top süren Nwakaeme, ligin en iyi 4. ismi olmayı başardı. Avrupa'da da yer alan futbolcular arasında 16.oldu.

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar 8.09 dribbling değeriyle ligin zirvesinde bulunurken, Alanyaspor'dan Davidson (5.68) ve Kayseri'de ter döken Mensah (5.25) ilk üçü oluşturdu.

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