Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita'yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.