31 Temmuz 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma 6 oyuncu takviyesi yapan Trabzonspor, transfere hız verdi. Bordo-mavililer forvet bölgesini güçlendirmek isterken gündemindeki 5 golcü ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı ve son olarak Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarında forvet hattına yoğunlaştı.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Kadrosunda ön bölgede Ekuban, Djaniny ve yeni transferlerden Koita'yı bulunduran bordo-mavililer, bu mevkiye nokta atışı bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu noktada Alexander Sörloth için uzun süre bekleyişte olan bordo-mavililer, geride kalan süreçte beklediği geri dönüşü alamayınca listedeki diğer isimlere de yöneldi.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

LİSTEDE 5 İSİM VAR

NTV Spor'un haberine göre; Forvet hattına yapacağı takviye ile transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, bu mevki için 5 isimle temaslarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Bordo-mavililerin Dnipro'dan 24 yaşındaki Ukraynalı Artem Dovbyk, Chelsea'den 27 yaşındaki Michy Batshuayi, Parma'dan 28 yaşındaki Andreas Cornelius, Real Sociedad'tan 29 yaşındaki Willian Jose ve Leipzig'den 25 yaşındaki eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlerine devam ettiği, bu 5 isim arasından birini kadrosuna katacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

KOUYATE DE GELEBİLİR

Öncelikli mevki olan forvet hattı için transfer çalışmalarını tamamlamak isteyen Trabzonspor'un, bu noktada yoğun çaba harcadığı belirtilirken, forvet transferinin noktalanmasının ardından hem stoper hem de defansif orta saha olarak görev yapabilen Cheikhou Kouyate'yi de kadrosuna katabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Bordo-mavililerin bu oyuncu için de girişimlerin devam ettiği, bu transfer ile hem stoper hem de orta sahada alternatif yaratılmasının düşünüldüğü kaydedildi.

Trabzonspor'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

EKUBAN YOL AYRIMINDA

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teklifler alan Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılmasının gündemde olduğu, özellikle İtalya'dan gelen teklifler üzerine oyuncunun da transferinde kolaylık sağlanmasını istediği bildirildi. Ekuban'ın kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

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