Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini güncelledi! Mario Rui, Dalbert, Ezgjan Alioski... | Ts haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Hamsik, Koita gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Özellikle yerli futbolculara ağırlık veren Trabzonspor'da, Mario Rui, Dalbert, Ezgjan Alioski transfer listesine eklenen isimler oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
EZGJAN ALIOSKI
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'la sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'yi gündemine almıştı. İngiliz temsilcisi, Makedon oyuncunun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Trabzonspor Alioski için beklemeye geçti.
FLORIAN TANASE
Trabzonspor, Romanya'da FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor. Romanya'nın gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen Tanase için girişimlere başlandı. Belçika ekibi Anderlecht'in, Tanase için oyuncunun kulübüne 5 milyon euroluk transfer teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği kaydedildi.
DALBERT
Trabzonspor aradığı sol beki İtalya'da buldu. Trabzonspor Inter'den Dalbert'i istiyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Trabzonspor'un Dalbert'e olan ilgisini doğruladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanmak istenen Dabert'in opsiyon bedelini 7 milyon euro olarak belirtti.
MARIO RUI
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Napoli'nin sol beki Mario Rui için Trabzonspor da devreye girdi.
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