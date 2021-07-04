04 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! Listede Ezgjan Alioski İsmail Köybaşı ve Onur Atasayar var

Trabzonspor'da sol beke 3 aday!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita hamlelerinin ardından arayışlarına Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda tüm hızıyla devam ediyor. Avcı'nın listesinde öncelikle sol bek transferi var. İşte listedeki isimler... (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı sol bek transferine büyük önem veriyor. Fotomaç'ın haberine göre Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita gibi isimleri kolay bitiren Trabzonspor sol bekte ise henüz istediği aşamaya gelemedi. Ezgjan Alioski transferi için çalışmalarını sürdüren Karadeniz devi, Makedon oyuncuyu bitiremezse yerli pazarına yönelecek. Hedefte geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen İsmail Köybaşı ile Bursaspor'da oynayan Onur Atasayar var. Avcı, yeni sezon planlamasında bek oyuncularına büyük önem veriyor. Bu sebeple acele edilmeyecek.
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