04 Temmuz 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber!

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da yapılan art arda transferlerin ardından gözler forvet hamlesine çevrildi. Bordo-mavililerin uzun süredir gündeminde olan Alexander Sörloth konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibi RB Leipzig, santrfor Andre Silva'yı kadrosuna katınca Norveçli golcü ikinci plana düştü. İşte transfere dair son detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Trabzonspor transfer döneminin başında yıldız isimleri kadrosuna katarken gözler forveve çevrildi. Listeye birçok aday girdi ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Uzun Sokak'ta yürüyen taraftarın da aklında tek bir isim var: Alexander Sörloth...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber!

Norveçli oyuncu, kariyerinin bu döneminde Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istiyor ancak Leipzig'de forma şansı yok denecek kadar az. Fotomaç'ın haberine göre Alman ekibi, 23 milyon euro ödeyip Silva'yı da kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber!

AHMET AĞAOĞLU UĞRAŞIYOR
Bordo-mavili takımda Alexander Sörloth transferiyle başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat ilgileniyor. Eski gol kralına yeniden Trabzonspor forması giydirmek için yoğun uğraş veriliyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a Alexander Sörloth'tan sevindiren haber!

Karadeniz temsilcisi bu sezon 1.5 milyon euro olarak belirlediği net ücret politikasını Sörloth için de uygulayacak ancak ciddi bonuslarla Norveçli yıldızı ikna etmeyi planlıyorlar. RB Leipzig'de 5. forvet konumuna düşen 25 yaşındaki futbolcu için bir süre daha beklenecek. Ardından alternatif isimlerle görüşülecek.

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