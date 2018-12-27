27 Aralık 2018, Perşembe

TRABZONSPOR

Savic imzaya kaldı

Savic imzaya kaldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.12.2018

Fırtına’nın ilgilendiği 28 yaşındaki savunmacıda geri sayıma geçildi. basını “ ve 1 milyon euro’ya anlaştı. Sağlık kontrolü sonrası Savic yıllığı 500 bin euro’dan 3 sezonluk imza atacak” yazdı

Bordo-mavili ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'nokta atışı' transferler yapacaklarını belirtmişti. Stoper için adı geçen Vujadin Savic ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Samocr'un haberine göre Trabzonspor ile 12 taksitte ödenmek üzere 1 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Bordomavili kulübün, ekibinin kaptanı Savic ile de 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin de bu transferden yıllık 500 bin euro artı bonuslar alacağı belirtildi. SIRP basınına göre kısa süre içinde resmileşecek. Çıkan haberlerde "Kulüpler arasında hiçbir pürüz kalmadı. Trabzonspor da Kızılyıldız'ın kaptanı Vujadin Savic ile de anlaşmaya vardı. Artık bu iş sadece imzaya kaldı. Savic, 'ye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak" ifadeleri yer aldı. Transferin bu kadar hızlı ilerlemesinde Savic'in de payı büyük. Tecrübeli oyuncu, Kızılyıldız yönetimiyle görüşerek Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Sırp kulübü de bu gelişme üzerine kaptanlarına izin verdi.

YERİNE ADAM ALDILAR

Kızılyıldız bu sezon yıldızı iyice parlayan 'in gidişine kendini çok önceden hazırlamıştı. Bu sebeple BATE Borisov'da forma giyen stoper Nemanaja Milunovic'i renklerine bağlamıştı. Bu gelişme sonrası Kızılyıldız ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerin sıklaştığı ve Savic'in Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlandığı belirtildi.

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