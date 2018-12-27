Savic imzaya kaldı
Fırtına’nın ilgilendiği 28 yaşındaki savunmacıda geri sayıma geçildi. Sırp basını “Trabzonspor ve Kızılyıldız 1 milyon euro’ya anlaştı. Sağlık kontrolü sonrası Savic yıllığı 500 bin euro’dan 3 sezonluk imza atacak” yazdı
Bordo-mavili ekip devre arasında kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'nokta atışı' transferler yapacaklarını belirtmişti. Stoper için adı geçen Vujadin Savic ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Samocr'un haberine göre Trabzonspor ile Kızılyıldız 12 taksitte ödenmek üzere 1 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Bordomavili kulübün, Sırp ekibinin kaptanı Savic ile de 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin de bu transferden yıllık 500 bin euro artı bonuslar alacağı belirtildi. SIRP basınına göre transfer kısa süre içinde resmileşecek. Çıkan haberlerde "Kulüpler arasında hiçbir pürüz kalmadı. Trabzonspor da Kızılyıldız'ın kaptanı Vujadin Savic ile de anlaşmaya vardı. Artık bu iş sadece imzaya kaldı. Savic, Türkiye'ye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak" ifadeleri yer aldı. Transferin bu kadar hızlı ilerlemesinde Savic'in de payı büyük. Tecrübeli oyuncu, Kızılyıldız yönetimiyle görüşerek Trabzonspor'a gitmek istediğini söyledi. Sırp kulübü de bu gelişme üzerine kaptanlarına izin verdi.
YERİNE ADAM ALDILAR
Kızılyıldız bu sezon yıldızı iyice parlayan Vujadin Savic'in gidişine kendini çok önceden hazırlamıştı. Bu sebeple BATE Borisov'da forma giyen stoper Nemanaja Milunovic'i renklerine bağlamıştı. Bu gelişme sonrası Kızılyıldız ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerin sıklaştığı ve Savic'in Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlandığı belirtildi.
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