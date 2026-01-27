Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. TFF 2. Lig mücadelesi kapsamında oynanacak maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu.

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. TFF 2. Lig mücadelesi kapsamında oynanacak maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak konusu oldu. TFF 2. Lig 23. Haftadda oynanacak mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ASPOR.com'da...

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Elazığspor arasındaki karşılaşma TFF 2. Lig 23. Hafta maç programı kapsamında 27 Ocak tarihinde oynanacak. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beyoğlu Yeni Çarşı – Elazığspor karşılaşmasının resmi yayıncı linki bulunmuyor. Beyoğlu Yeni Çarşı-Seza Çimento Elazığspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ELAZIĞSPOR MAÇI CANLI İZLE!