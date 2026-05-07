Trendyol 1. Lig play-off maçları CANLI İZLE!

Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Tek maç usulü oynanacak ilk tur maçlarıında Sipay Bodrum FK evinde ATKO Grup Pendikspor'u konuk ederken, Arca Çorum FK ise evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.



SİPAY BODRUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR



Ege'de futbol ateşi yükseliyor! Geçtiğimiz sezon Süper Lig kapısından dönen ve bu kez işi şansa bırakmak istemeyen Sipay Bodrum FK, Play-Off maratonuna taraftarı önünde başlıyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yakalanan istikrarı bu kritik virajda da sürdürmek isteyen yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nın kendine has atmosferini bir baskı unsuruna dönüştürme niyetinde. Normal sezonda sergilenen dirençli oyunun sahaya yansıtılması, ev sahibi ekibin en büyük güvencesi olacak. Bodrum temsilcisi, tek maçlık eleme sisteminde hata yapmadan yoluna devam edip yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Konuk ekip ATKO Grup Pendikspor tarafında ise tecrübe ön planda. Ligi rakibinin sadece bir puan gerisinde bitiren İstanbul temsilcisi, son haftalardaki yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kadrosunda Süper Lig deneyimi olan birçok ismi barındıran Pendikspor, deplasmanda oynamanın dezavantajını sakin kalarak ve oyun disiplinine sadık kalarak aşmayı planlıyor. Sipay Bodrum FK-ATKO Grup Pendikspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Bodrum FK: Sousa, İmeri Ajeti, Ali, Yavuzay, Mustafa, Hotic, Yusuf, Teixeira, Sulejmanov, Ali Habeşoğlu.

Pendikspor: Deniz, Soldo, Sequeira, Denic, Görkem, Hakan Yeşil, Do Rosario, Mesut, Bekir, Kitsiou, Yiğit.

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşması kapsamındaki Sipay Bodrum FK-ATKO Grup Pendikspor maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanıyor.

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başladı.

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını yarı finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Avaz ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ



Süper Lig hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen iki İç Anadolu temsilcisi, Play-Off'un ilk ayağında kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Arca Çorum FK, normal sezonun son haftalarında sergilediği istikrarlı futbolu Play-Off'a taşıyarak taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kırmızı-siyahlılar, ligde yakaladığı iç saha avantajını kullanarak rakibini eleyip bir sonraki turun hesaplarını yapıyor. Çorum camiası, şehri Süper Lig heyecanıyla tanıştırmak için tribünleri tamamen doldurmaya hazır. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise ligin son haftalarında aldığı kritik puanlarla Play-Off potasına girmeyi başararak büyük bir direnç örneği sergiledi. Başkent temsilcisi, daha önce de bu aşamalarda gösterdiği sürpriz sonuçlara bir yenisini ekleyip Çorum deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Disiplinli savunması ve hızlı hücum silahlarıyla dikkat çeken Keçiörengücü, favori gösterilmeyen tarafta olsa da tek maçlık eleme sisteminin getirdiği tüm avantajları lehine çevirmeye çalışacak. Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi, Sinan, Üzeyir, Moreira, Ribeiro, Ahmed Ildız, Yusuf Erdoğan, Samudio, Serdar Gürler.

Ankara Keçiörengücü: Emre, Ali Dere, Abdullah, Nascimento, Hüseyin, İbrahim, İshak, Halil Can, Ezeh, Roshi, Vitoria.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşması kapsamındaki Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanıyor.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başladı.

Çorum FK-Ankara Keçiörengücü MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını yarı finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

