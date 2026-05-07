Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur'da Süper Lig hayali için kritik mücadele! Ligi 64 puanla 5. sırada bitiren Sipay Bodrum FK, kendi sahasında 63 puanlı Pendikspor'u ağırlıyor. Tek maçlık eleme sisteminde oynanacak bu zorlu karşılaşmada kazanan, yarı finale yükselme hakkı kazanacak. Bodrum ekibi saha avantajını kullanarak rakibini eleyip Süper Lig yolunda önemli bir adım atmak isterken, Pendikspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp üst lige çıkma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Her iki takım için de sezon sonu belirleyici olacak bu dev randevunun tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Ege'de futbol ateşi yükseliyor! Geçtiğimiz sezon Süper Lig kapısından dönen ve bu kez işi şansa bırakmak istemeyen Sipay Bodrum FK, Play-Off maratonuna taraftarı önünde başlıyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yakalanan istikrarı bu kritik virajda da sürdürmek isteyen yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nın kendine has atmosferini bir baskı unsuruna dönüştürme niyetinde. Normal sezonda sergilenen dirençli oyunun sahaya yansıtılması, ev sahibi ekibin en büyük güvencesi olacak. Bodrum temsilcisi, tek maçlık eleme sisteminde hata yapmadan yoluna devam edip yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Konuk ekip ATKO Grup Pendikspor tarafında ise tecrübe ön planda. Ligi rakibinin sadece bir puan gerisinde bitiren İstanbul temsilcisi, son haftalardaki yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kadrosunda Süper Lig deneyimi olan birçok ismi barındıran Pendikspor, deplasmanda oynamanın dezavantajını sakin kalarak ve oyun disiplinine sadık kalarak aşmayı planlıyor. İşte Sipay Bodrum FK-ATKO Grup Pendikspor maçının detayları!

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşması kapsamındaki Sipay Bodrum FK-ATKO Grup Pendikspor maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Bodrum FK-Pendikspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Avaz ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

