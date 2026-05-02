Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.
Başkan Erdoğan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm @amedskofficial camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/SYZMsR9OSW— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2026