Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Play-Off bileti kapan ARCA Çorum FK, sezonun son maçında şampiyon Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. 70 puanla 4. sıradan Play-Off'a yükselen ev sahibi ekip, 80 puanlı lideri yenerek rakiplerine güç gösterisi yapmak istiyor. Erzurumspor FK ise şampiyonluğu galibiyetle taçlandırma hedefinde. Ligin iki güçlü takımı arasındaki bu kritik mücadele, Play-Off öncesi önemli ipuçları verecek. Çorum FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar!

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi, Çorum Şehir Stadyumu'nda futbolseverlere harika bir seyir zevki vaat eden bir maçla kapanıyor. Çorum FK, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla Play-Off hattındaki yerini erkenden sağlamlaştırdı. Kırmızı-siyahlılar, ligi 4. sırada bitirerek Play-Off'ta saha avantajını elinde tutmayı planlıyor. Uğur Uçar ve oyuncular, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Erzurumspor karşısında taraftarı önünde sezonu galibiyetle noktalamak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Erzurumspor FK ise rüya gibi bir sezonu geride bıraktı. Ligin bitimine iki hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden"Dadaşlar, 80 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig biletini cebine koyan mavi-beyazlılar, bu maça bir prestij mücadelesi gözüyle baksa da disiplini elden bırakmıyor. İşte Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçının detayları!

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor ekranlarından konferans yayın ile canlı izlenebilecek.

Arca Çorum FK-Erzurumspor FK MAÇI İZLE | TRT SPOR