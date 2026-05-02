Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü Samsunspor - Galatasaray maçıyla çözülüyor. 74 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Samsunspor karşısında kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Geçen haftaki derbide alınan 3-0’lık galibiyetin ardından moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmanda da hata yapmak istemiyor. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Ndiaye, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk düğümünü çözecek olan bu kritik mücadele saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Reşat Onur Coşkunses'i görevlendirdi. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala 74 puanı bulunan Galatasaray için şampiyonluk senaryosu oldukça net:

Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA

Eğer Galatasaray puan kaybederse (beraberlik), Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluğa ulaşabilir.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık zaferle moral depolayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool elenmesi ve Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından lig şampiyonluğuyla taraftarını teselli etmek istiyor. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle sürpriz yaparak ligdeki konumunu iyileştirmeyi ve şampiyonluk kutlamalarını bir sonraki haftaya erteletmeyi hedefliyor.