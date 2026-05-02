Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Elye Wahi ile ilgileniyor ve iddialara göre somut bir teklif hazırlıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Frankfurt, sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli olmasına rağmen, oyuncuyu yaz transfer döneminde satmayı düşünüyor. Kulüp, 15 milyon euro'dan başlayan bir fiyatla pazarlık yapmaya hazır ve Sky'ın haberine göre; Frankfurt'un istediği fiyat 25 milyon euro. Wahi'nin şu anda kiralık olarak forma giydiği Nice de potansiyel bir anlaşmayı değerlendiriyor. Genç santrfor, bu sezon oynadığı 28 maçta 8 gol, 5 asist yaptı.