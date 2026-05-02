Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor CANLI: Maç saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'de sezonun son perdesi Bandırma'da açılıyor. 38. hafta mücadelesinde Özbeyli Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek. Ligde 57 puanla 8. sırada yer alan ev sahibi takım, 53 puanlı rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak istiyor. Her iki ekip de yeni sezona moralli başlamak için sahaya çıkacak. Maç öncesi takımların kadroları, muhtemel 11'leri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları.