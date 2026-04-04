Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik randevu Erzurum'da oynanıyor. Lider Erzurumspor FK, 69 puanla zirvede yer alırken, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geliyor. 33. hafta mücadelesinde ev sahibi Dadaşlar, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için sahaya çıkarken, 45 puanlı Iğdır temsilcisi play-off umutlarını canlı tutmak istiyor. Doğu Anadolu derbisi olarak da nitelendirilen bu komşu şehir karşılaşması, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Erzurumspor'un şampiyonluk hesapları ve Iğdır FK'nın sürpriz arayışı, maça ayrı bir heyecan katıyor. Kazanacak takımın hedeflerine bir adım daha yaklaşacağı bu kritik mücadelenin yayın bilgileri ve detayları haberimizde.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk ateşinin en sıcak yandığı yer olan Erzurum, bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Sezon başından bu yana sergilediği dominant performansla 69 puana ulaşan ve Süper Lig kapısını ardına kadar aralayan Erzurumspor FK, taraftarı önünde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör yönetimindeki mavi-beyazlılar, bu sezon iç sahada kurduğu büyük üstünlüğü Iğdır karşısında da koruyarak puan farkını açmak niyetinde. Diğer tarafta ise ligin yeni ekiplerinden olmasına rağmen 45 puanla 10. sırada yer alan ve Play-off potasına sadece bir adım uzaklıkta bulunan Iğdır FK var. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alsa da, kadrosundaki tecrübeli isimlerle her an sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahipler. İki takım arasında ligin ilk yarısında Iğdır'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bölgesel rekabetin de etkisiyle atmosferin tavan yapacağı bu dev randevunun detayları haberimizde...

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayberk Demirbaş'ın düdüğüyle start alacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

