Maçtan dakikalar
4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1
35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.
75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.
Stat: Pendik
Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan
Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 84)
Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Furkan Doğan, Adnan Uğur, Tarık Tekdal, Yiğit Fidan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Regis dk. 64), Hostikka, Jefferson, Emir Bars (Sabahattin Destici dk. 86) Cedric
Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirkol, Medeni Bingöl, Güvenç Usta
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Soldo (dk. 16) (Pendikspor), Emir Bars (dk. 4) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Thuram (Pendikspor), Jefferson, Mehmet Özcan (Vanspor FK)