Yeni transferleriyle şov yapan ve ligde 13, kupada 4 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek zirve için dev bir adım atmak istiyor. Kartal kazanırsa ligde kartlar yeniden dağıtılacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise dev müsabakaya dair imha planını hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de dev derbide lider Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Beşiktaş, ligde son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak önemli bir istatistik yakaladı. Ayrıca bu sezon ilk kez üst üste üç lig maçını kazanmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da grup aşamasını 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup tamamlayan Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırırken, son 17 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.



BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜN



Kara Kartal, Dolmabahçe'de oynadığı son 9 derbide ezeli rakibine karşı bir yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 8 derbinin 7'sinde galip gelmeyi başarırken, 1 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, son haftalarda her ne kadar yükselişe geçse de bu sezon henüz büyük maçlarda taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı. İlk yarıda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 3 puana uzanamadı. Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın imha planı hazır. Maça hızlı başla, önde baskı kur ve 3 puanı al. Siyah beyazlı takım, taraftarının desteği ile zafere uzanmanın hesaplarını yapıyor.



DERBİDE RAKAMLARLA BEŞİKTAŞ



29- Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.



5- Beşiktaş, 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940, 3 Ağustos 2024'te 5-0, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1'le en farklı sonuçları aldı. Geçen sezon Turkcell Süper Kupa'da da Galatasaray'a 5-0 üstünlük kurdu.



63- Rekabette en çok forma giyen 63 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey oldu.



7- İki takım arasında yeni statta 24 Eylül 2016'dan beri oynanan derbilerde, Beşiktaş 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.