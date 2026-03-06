SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor! SMS Grup Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesi, ligde kritik puan durumunu etkileyecek maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Ümraniyespor 32 puanla 16. sırada, Sarıyerspor ise 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarıyerspor-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasını canlı izlemek için tüm detaylar haberimizde.