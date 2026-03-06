Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken Pendikspor ile Vanspor önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalını merak ediyor. Pendikspor sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken, Vanspor deplasmanda sürpriz bir sonuç almak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın form durumu ve puan tablosundaki yerleri de dikkat çekiyor. “Pendikspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.