Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları zorlu derbi öncesi camiaya şampiyonluk sözü verdi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacakları zorlu derbi öncesi camiaya şampiyonluk sözü verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılıların taraftar grubunun düzenlediği iftar organizasyonuna birlikte katıldı.

İftarda bir konuşma yapan Özbek camiaya şampiyonluk sözü verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Dursun Özbek, taraftarlara şu sözlerle hitap etti:

"Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Özbek'in ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk da taraftarlara güven veren ifadeler kullandı.

"Sözümüz söz" diyen başarılı teknik adam, "Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" dedi.