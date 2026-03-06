Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan, transfer dedikodularında adı geçen Gedson Fernandes hakkında konuştu.

"GEDSON'A KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Transfer zamanı değil, bunun gündeme gelmesi çok anlamlı değil. Kimseyi yalanlamak istemiyorum. Böyle bir görüşme yok. Bildiğim kadarıyla oynadığı takımda mutlu. Transfer zamanı da değil. Niye gündeme geldi, onu da anlamadım. Transfer zamanı yapıyor arkadaşlar değişik isimler. Söylediklerine de herkes inanıyor. 13 tane kaleci ile görüştü yazıyor, 9 tanesiyle kendileri görüşmüşler. Çok doğru bir haber değil. Gelmek isterse de Beşiktaş'ın kapısı hep açık Gedson'a!