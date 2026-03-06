Haberler Fenerbahçe Haberleri Liderlik için yeni fırsat! İşte F.Bahçe'nin 3 maçlık kritik fikstürü

Liderlik için yeni fırsat! İşte F.Bahçe'nin 3 maçlık kritik fikstürü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçti. Sarı-lacivertliler bu zafer ile turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Kanarya, Gaziantep FK karşılaşması sonrası Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edeceği maça odaklandı. Diğer yandan liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler ile ilgili o flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... Fenerbahçe Haberleri







Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılarak taraftarlarını üzen ve zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe'nin ayağına liderlik için yeni bir fırsat daha geldi.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdırarak moral bulan sarı-lacivertliler, Ramazan Bayramı'na kadar olan kritik süreçte 3 kritik maça çıkacak.