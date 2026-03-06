Liderlik için yeni fırsat! İşte F.Bahçe'nin 3 maçlık kritik fikstürü
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçti. Sarı-lacivertliler bu zafer ile turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Kanarya, Gaziantep FK karşılaşması sonrası Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edeceği maça odaklandı. Diğer yandan liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler ile ilgili o flaş gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 06.03.2026 - 14:59