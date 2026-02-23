Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 6,20' Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90. dakikada Rey Manaj'ın golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER ERKİN 4. KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ!

Sakaryaspor'da Caner Erkin 45. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 4. kırmızı kartını görmüş oldu.

Sivasspor puanını 35 yaparken Sakaryaspor 24 puanda kaldı.