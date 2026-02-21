1. Lig'de şampiyonluk ve play-off yarışının kaderini belirleyecek dev karşılaşma start alıyor. 41 puanla 7. sırada yer alan Alagöz Holding Iğdır FK, kendi evinde 53 puanla 2. sıradaki Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Kenan Koçak yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle kazanarak play-off şansını artırmayı ve lider adaylarına gözdağı vermeyi planlıyor. Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Erokspor ise Süper Lig hayalini sürdürmek için deplasmandan mutlaka puanla dönmek zorunda. Sezonun ilk yarısında Iğdır, deplasmanda 3-2 galip geldi, Erokspor bu maçta rövanş peşinde koşuyor. 27. haftanın bu kritik mücadelesinin maç saati ve yayın kanalı haberimizde...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki zorlu Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor mücadelesinde, futbolseverler taktiksel bir satranç izleyecek. Ev sahibi Iğdır FK, ligin en değerli kadrolarından birine sahip olmasına rağmen son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu dev maçla telafi etmek istiyor. Konuk ekip Esenler Erokspor cephesinde ise tek hedef galibiyet; ligin en golcü takımlarından biri olan İstanbul temsilcisi, hücum gücüyle Iğdır savunmasını aşmaya çalışacak. Iğdır'ın rüzgarlı havasında oynanacak bu 90 dakikanın sonucu, ligin hem zirvesini hem de play-off hattını derinden sarsacak. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu yeniden yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor maçına Erdem Mertoğlu atandı.

Hakem: ERDEM MERTOĞLU

1. Yardımcı Hakem: KEMAL ELMAS

2. Yardımcı Hakem: ÖMER YASİN GEZER

Dördüncü Hakem: HASAN KAÇAR

