Boluspor-İstanbulspor canlı maç izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

1.Lig'de kritik bir mücadele! 38 puanla 9. sırada yer alan ve play-off yarışında kalmak isteyen Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda 35 puanlı İstanbulspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, son haftalardaki başarılı performansını taraftarı önünde galibiyetle taçlandırarak ilk 7 hedefine yaklaşmayı planlıyor. Öte yandan İstanbulspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp düşme hattından tamamen uzaklaşmak istiyor. Her iki takım için de stratejik öneme sahip olan bu karşılaşma, 1.Lig'in 27. haftasında puan tablosundaki dengeleri değiştirebilir. Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların son durumu...