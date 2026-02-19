Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1.Lig'de kritik bir mücadele Sakarya'da yaşanacak. Küme düşme hattında 24 puanla mücadele eden Sakaryaspor, evinde play-off yarışındaki 42 puanlı ATKO Grup Pendikspor'u konuk ediyor. 26. hafta randevusunda ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle ligde kalma umutlarını canlı tutmak için mutlak galibiyet peşinde. Öte yandan Süper Lig hayali kuran Pendikspor ise zorlu deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp play-off potasındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor karşılaşmasını hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Ev sahibi Sakaryaspor, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılıp makus talihini yenmek istiyor. Konuk ekip Pendikspor cephesinde ise teknik heyet, takımın tecrübeli ayaklarına ve deplasmandaki dirençli oyununa güveniyor. Ligin ilk yarısında Pendik'te oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; Sakaryaspor bu kez evinde rövanşı alıp düşme hattının üzerine tırmanma peşinde. İşte haftanın kapanış niteliğindeki bu önemli randevusuna dair tüm bilgiler...

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de Ömer Faruk Gültekin'in düdüğüyle start alacak.

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-ATKO Grup Pendikspor arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

👉Sakaryaspor-Pendikspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈