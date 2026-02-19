CANLI | İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan dorukta! 26. haftanın kritik erteleme maçında Vanspor FK, Van'da taraftarı önünde zirve yarışındaki Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. 35 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi ekip, play-off umutlarını canlı tutmak için dev rakip karşısında sürpriz peşinde. 45 puanla 4. sıradaki Bodrum FK ise zorlu deplasmanda galibiyetle ilk 3'e yükselmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Stadyumu'ndaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK karşılaşmasını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Dünkü hava koşullarının yerini daha futbol dostu bir atmosfere bırakması beklenirken, sahanın zemini maçın kaderini belirleyen unsurlardan biri olacak. Ev sahibi Vanspor FK, taraftar desteğiyle birlikte güçlü rakibine karşı dirençli bir futbol sergileyip iç saha avantajını kullanmak istiyor. Konuk ekip Sipay Bodrum FK cephesinde ise teknik heyet, yolculuk yorgunluğuna rağmen oyuncularını mental olarak maça hazırlamış durumda. Ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip kazanmıştı; Vanspor şimdi bu maçın rövanşını alarak taraftarına moral vermek niyetinde. İşte İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK maçına dair tüm detaylar...

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK karşılaşması, 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK SAAT KAÇTA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da Yusuf Ziya Gündüz'ün düdüğüyle start alacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Van Spor FK-Bodrum FK arasındaki bu puan mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

👉Van Spor FK-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1👈