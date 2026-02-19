Canlı yayın izle: Adana Demirspor- Özbelsan Sivasspor maçı hangi kanalda?

1.Lig'de bu hafta Adana'da tarihi bir mücadele yaşanacak. FIFA'nın verdiği puan silme cezasıyla -40 puana gerileyen ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u konuk ediyor. Tarihinin en karanlık dönemini yaşayan ve bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Güney temsilcisi, taraftarları önünde prestij maçına çıkıyor. Düşme hattının hemen üzerinde 31 puanla mücadele eden Sivasspor ise kritik 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Peki Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...