Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Atko Grup Pendikspor sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 15.02.2026 - 21:05
Mücadeleyi ev sahibi Atko Grup Pendikspor 2-0 kazandı.
Pendik'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Djordje Denic kaydetti.
Pendikspor puanını 42 yaparken Sarıyer 30 puanda kaldı.
