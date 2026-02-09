Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Mete Kaan Demir, Pena, Serkan Yavuz (Dk. 75 Emre Demir), Salih Dursun (Dk. 77 Batuhan Çakır), Owunsu, Arif Kocaman, Vukovic, Fofana (Dk. 65 Soro), Melih Bostan (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım)
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Eren Tozlu (Dk. 85 Sylla), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata (Dk. 79 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 77 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 85 Fernando)
Gol: Dk. 60 Crociata (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 81 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)