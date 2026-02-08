Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Bodrum Futbol Kulübü'ne 5-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta İsmail kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Topla buluşan Ajeti'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Ege'nin arka direğe gönderdiği topa kafa vuruşunu yapan Ahmet'in şutu az farkla auta çıktı.

43. dakikada sağ taraftan Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Ajeti, kaleci Murat'ın müdahale edemediği topa kafayı vurarak ağları havalandırdı. 0-2

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Omar Imeri'nin kale sahasına gönderdiği topa sağ ayağıyla vuruşunu yapan Ali, topu filelerle buluşturdu. 0-3

52. dakikada kaleci Murat'ın hatalı pasını sağ kanatta kontrol eden Ege, ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topa aynı noktadan bu kez Seferi'nin yaptığı vuruşu kaleci Murat kurtardı.

55. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan ceza sahasına giren Kürşat, topu kale sahasına çevirdi. Savunmada İsmail'den seken topu önünde bulan Ahmet'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kürşat'ın soluna çekerek yaptığı vuruşta top önce savunmaya ardından direğe çarparak kornere çıktı.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferi, penaltı noktasında bulunan Ali'ye pasını aktardı. Ali, boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 0-4

76. dakikada Hotic'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Seferi, ceza sahası girerek sol çaprazdan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-5





Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Adana Demirspor: Murat Eser, Yücel Gürol (Diyar Zengin dk. 46), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Kayra Saygan (Yunus Gündoğdu dk. 78), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük, Enes Demirtaş, Toprak Bayar (Aykut Sarıkaya dk. 46), Ahmet Yılmaz (Mustafa Bozkurt 85), Gökdeniz Tunç

Yedekler: Eren Fidan, Hasan Kaya, Eymen Namlı, Arda Özkanbaş, Mert Baş, Seyfi Efe Irga

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Bodrum FK: Bahri Tosun, Ali Aytemur (Pedro Brazao dk. 65), İsmail Tarım, Arlind Ajeti (Enes Öğrüce dk. 85), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Adem Metin Türk dk. 75), Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 75), Ege Bilsel (Dino Hotic dk. 65), Cenk Şen, Taulant Seferi, Ali Habeşoğlu

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Gabriel Obekpa, Sıraç Astanakulov, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Arlind Ajeti (dk. 11ve 43), Ali Habeşoğlu (dk. 45+1 ve 69), Seferi (dk. 76) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor), Taulant Seferi, İsmail Tarım, Pedro Brazao (Bodrum FK)