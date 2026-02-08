Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün gollerini; 45+1. dakikada Mame Diouf, 45+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes ve 63. dakikada Odise Roshi kaydederken Bandırmaspor'un tek golü 82. dakikada Enes Aydın'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, ligde çıktığı son 6 maçın 4'ünü kazanarak 36 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise ligde 4 maç aradan sonra ilk kez kaybetti ve 36 puanla 9. sırada yer alıyor.