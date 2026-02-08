Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Serik Spor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alagöz Holding Iğdır FK, Serikspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 6. dakikada Wenderson Soares, 45+3. dakikada Atakan Çankaya ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydederken Serik Spor'un tek golü 67. dakikada Selim Dilli'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, ligde iki maçlık yenilmezlik serisi elde etti ve 37 puanla 7. sırada yer aldı. Serik Spor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 9 maça yükseldi ve 26 puanla 17. sırada bulunuyor.