Haberde ayrıca Mauro Icardi'nin düzenli olarak forma giyebileceği ve ön planda olacağı bir takımda olmak istediği belirtildi. La Liga'da mücadele etme fikrinin oyuncu için cazip olduğu, Real Betis'in ise Arjantinli golcüye Avrupa hedefleri doğrultusunda bir proje sunduğu belirtildi.