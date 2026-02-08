Manisa FK-Boluspor MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 24. haftanın dikkat çeken randevusunda Manisa FK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Play-off hattına yaklaşmak ve alt sıralarla arasını açmak isteyen iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele, yüksek tempoya sahne olmaya aday. Mustafa Dalcı yönetiminde çıkış yakalayan Manisa FK 31 puanla sahaya çıkarken, Erdal Güneş’in ekibi Boluspor ise son haftalardaki inişli çıkışlı performansına rağmen 35 puanla avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Manisa FK-Boluspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?