Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Sakaryaspor-Bodrum FK MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 22. haftası, Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak kritik karşılaşmayla noktalanıyor. Kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak olan yeşil-siyahlılar, kazanarak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Bodrum FK ise kötü seriyi bitirip yeniden üst basamaklara yükselmeyi amaçlıyor. Peki, Sakaryaspor-Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?