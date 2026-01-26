Takımdan ayrılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen'i almıştı. Siyah-beyazlı ekibin Jörgensen transferini sonuçlandırmamasının altında yatan neden ortaya çıktı.
A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Filip Jörgensen ile her konuda anlaştı; ancak oyuncunun satın alma opsiyonu 20-25 milyon Euro bandında olduğu için transferde frene bastı.
Haberde ayrıca, siyah-beyazlı, ekibin Jörgensen transferi gerçekleşmezse devre arasında kaleci transferi yapılmayacağı da aktarıldı.
İŞTE O HABER
🎙️ A Spor Muhabiri @IbrhmUslu: Beşiktaş, Filip Jörgensen ile her konuda anlaştı; ancak oyuncunun satın alma opsiyonu 20-25 milyon avro bandında olduğu için transferde frene bastı.— A Spor (@aspor) January 26, 2026
Siyah-Beyazlılarda, Jörgensen transferi gerçekleşmezse devre arasında kaleci transferi… pic.twitter.com/A3CNWd0KSb