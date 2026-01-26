Devre arasında kadrosuna bir kaleci eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Chelsea'nin Danimarkalı eldiveni Filip Jörgensen'i almıştı. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Jörgensen transferinin gerçekleşme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Takımdan ayrılan Mert Günok'un yerine bir kaleci transferi yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen'i almıştı. Siyah-beyazlı ekibin Jörgensen transferini sonuçlandırmamasının altında yatan neden ortaya çıktı.

A Spor Muhabiri İbrahim Uslu'nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Filip Jörgensen ile her konuda anlaştı; ancak oyuncunun satın alma opsiyonu 20-25 milyon Euro bandında olduğu için transferde frene bastı.



Haberde ayrıca, siyah-beyazlı, ekibin Jörgensen transferi gerçekleşmezse devre arasında kaleci transferi yapılmayacağı da aktarıldı.

