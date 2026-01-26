İspanyol kulübünde geçirdiği süre boyunca hiç forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılmak istediğini menajeri aracılığıyla ileten Hırvat kaleci ile ilgili Girona Teknik Direktörü Michel Sanchez açıklamalarda bulundu.

Getafe maçı öncesi düzelenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, "Livakovic'in en kısa sürede ayrılmasını umuyoruz, çünkü kendisi de bunu istiyor. Eğer ayrılırsa, bunu bir sol bek ya da forvet transferi için kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.