Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
İspanyol kulübünde geçirdiği süre boyunca hiç forma şansı bulamayan ve kulüpten ayrılmak istediğini menajeri aracılığıyla ileten Hırvat kaleci ile ilgili Girona Teknik Direktörü Michel Sanchez açıklamalarda bulundu.
Getafe maçı öncesi düzelenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, "Livakovic'in en kısa sürede ayrılmasını umuyoruz, çünkü kendisi de bunu istiyor. Eğer ayrılırsa, bunu bir sol bek ya da forvet transferi için kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.
Hırvat eldiven ise bonservisiyle eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
Transfer dönemi boyunca Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Marc Andre Ter Stegen'i Barcelona'dan 6 aylığına kiralayan Girona, Livakovic'in 3. kaleci durumunda olmasından da dolayı ayrılığa sıcak bakıyor.
Girona'ya transfer olduktan sonra konuşan Alman kaleci, "Kimin kaleyi koruyacağına teknik direktör karar verecek, ama ben hazırım." sözlerini sarf etti.
Bu gelişmelerin ardından Livakovic'in geleceğinin ne yönde seyredeceği belirsizliğini koruyor.
31 yaşındaki eldiven, haziran ayında yapılacak Dünya Kupası'na hazır gitmesini sağlayacağını düşündüğü Dinamo Zagreb'e transfer olmayı çok istiyor.
Hırvat kalecinin, Fenerbahçe ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.