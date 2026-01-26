Yves Bissouma KİMDİR? Bissouma kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri
Yaz transfer dönemi sonrası Türk kulüpleriyle ismi yeniden gündeme gelen Yves Bissouma, futbol kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Sakatlık sürecini geride bırakarak sahalara dönüş yapan tecrübeli oyuncu, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine topluyor. Futbolseverler; Bissouma'nın kimliği, yaşı ve kökeniyle ilgili detayları araştırırken, özellikle sakatlık geçmişi, kariyer gelişimi ve istatistikleri yakından inceleniyor. Peki, Yves Bissouma kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
YVES BISSOUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Yves Bissouma, 30 Ağustos 1996 tarihinde Fildişi Sahili'nin Issia bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Malili olan deneyimli futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam ediyor. 1,82 metrelik boyu ile dikkat çeken 29 yaşındaki Bissouma, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
YVES BISSOUMA MEVKİSİ NE?
Atletik yapısı, enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıkan Yves Bissouma ön libero mevkisinde oynuyor. Deneyimli oyuncu, ayrıca merkez orta saha olarak da forma giyiyor.
YVES BISSOUMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Real Bamako'da başlayan ve 2016'da Lille B takımına transfer olan Yves Bissouma, burada gösterdiği başarılı performansla Lille'in as takımına yükselmeyi başardı. 2018 senesinde Brighton'ın yolunu tutan Bissouma, ardından 2022 yılında Tottenham'a transfer oldu.
YVES BISSOUMA SAKATLIK GEÇMİŞİ
Yaz transfer döneminde Türk takımlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan, ancak beklenmedik sakatlık sonrası transferinden vazgeçilen Yves Bissouma'nın sakatlık geçmişi şu şekilde:
2025-2026 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 31) 2024-2025 Darbeye bağlı sakatlık (Kaçırılan maç sayısı: 2) 2024-2025 Kasık sorunları (Kaçırılan maç sayısı: 2) 2023-2024 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 4) 2022-2023 Bilek çatlağı (Kaçırılan maç sayısı: 17) 2021-2022 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 6) 2018-2019 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 12) 2018-2019 Kalça sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 3)
YVES BISSOUMA İSTATİSTİKLERİ
Lille, Brighton ve Tottenham gibi takımlarda kritik maçlara çıkan Yves Bissouma'nın istatistikleri şöyle:
-295 maç -14 gol -5 asist
Mali Milli Takımı ile 46 maçta süre bulan Yves Bissouma, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 8 kez gol pası verdi.
YVES BISSOUMA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Yves Bissouma piyasa değeri 15 milyon euro.