Yaz transfer döneminin ardından yeniden Türk kulüpleriyle adı anılmaya başlayan Yves Bissouma, futbol gündemindeki yerini koruyor. Yaşadığı sakatlığı geride bırakarak sahalara dönen ve performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında; yaşı, kökeni ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Bissouma'nın sakatlık geçmişi, saha içi istatistikleri ve kariyer basamakları yakından takip edilirken, güncel piyasa değeri de futbolseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Peki, Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...