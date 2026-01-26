Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcusu Tammy Abraham'ın bonservisini İtalyan ekibi Roma'dan aldığını duyurdu. İşte siyah beyazlılardan yapılan o açıklama... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, Aston Villa'ya transfer olması beklenen Tammy Abraham'ın bonservisini 13 milyon Euro karşılığında Roma'dan aldığını duyurdu.

Siyah beyazlılar bu hamleyle birlikte İngiliz golcünün Aston Villa'ya satışını kendisi gerçekleştirmiş olacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.