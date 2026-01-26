Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, Göztepe ile oynanan maçta sakatlık yaşamış ve karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 27 yaşındaki orta sahanın yaşadığı sakatlık sonrası son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.