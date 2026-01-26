FENERBAHÇE HABERİ: İşte İsmail Yüksek'in son durumu!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, Göztepe ile oynanan maçta sakatlık yaşamış ve karşılaşmanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 27 yaşındaki orta sahanın yaşadığı sakatlık sonrası son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 26.01.2026 - 15:14Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 - 15:15
ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle ööne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.
İSMAİL SAKATLANARAK ÇIKTI
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.
Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.
SON DURUMU BELLİ OLDU!
Öte yandan İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından son durumu belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre, milli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı kaydedildi.
İsmail Yüksek'in ilk bulgularında uzun süreli bir sakatlığa sebebiyet verecek önemli bir duruma rastlanmadı.