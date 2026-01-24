Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü konuk ettiği Boluspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Francis Ezeh, 10. dakikada Halil Can Ayan, 26. dakikada Odise Roshi, 40. dakikada Francis Ezeh ve 82. dakikada Ali Akman kaydetti.
Boluspor'un tek golü 79. dakikada Doğan Can Davas'tan gelirken, Doğan Can 39. dakikada da penaltı atışından yararlanamadı.
Bu galibiyetle Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 33 puana yükselirken, Boluspor ise 32 puanda kaldı.