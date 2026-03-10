Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Vanspor FK sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetirken, yardımcı hakemliklerini Haydar Avcı ve Oğuzhan Kocaçoban yaptı. Ligde 39 puanla 12'nci sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK, son sırada yer alan Adana Demirspor karşısında maça hızlı başladı. Ev sahibi ekip, rakip kalede sık sık baskı kurup, ataklar geliştirdi. Ancak bu ataklarla gol bulamayınca maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Maçın ikinci yarısında rakip kaleye baskısını sürdüren Van Spor, 57'nci dakikada İvan Cedric'in kafa golüyle skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Van Spor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İmaj Altyapı Van Spor FK puanını 42'ye yükseltti.